Corbo: «Spalletti finge di elogiare la società»

Su Repubblica: offerte per Insigne non sono arrivate, potrebbe andare via anche il 31 gennaio, intanto Spalletti lo ha messo al centro del progetto

Antonio Corbo, su Repubblica Napoli, ricorda che fondamentalmente di offerte per Insigne non sono arrivate, le voci sono voci, che Spalletti l’ha messo al centro del proprio progetto tattico e che Insigne potrebbe andare via anche il 31 gennaio.

Di Spalletti scrive:

Con il più rassicurante dei sorrisi finge di elogiare la società. «Sa com’è difficile e sa quello che bisogna fare». Traduzione: sollecita gli acquisti. (…) Risponde con i fatti, sta impostando il Napoli su Insigne come regista avanzato di una squadra, a Osimhen il doppio ruolo di apripista in velocità e se possibile bomber.