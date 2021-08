Come giocherà il Napoli di Spalletti? Giornali discordi su Fabian/Elmas

Sembra l’unico ballottaggio. Per il resto, Manolas al fianco di Koulibaly. Lobotka in mezzo, Politano a destra. Lozano dovrebbe partire dalla panchina

Quale sarà la prima formazione ufficiale del Napoli di Spalletti? Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport propendono per il 4-3-3 peraltro visto contro Ascoli e Pescara, e sono concordi su dieci undicesimi della formazione. L’unico dubbio è tra Fabian ed Elmas. Per il Corsport, sarà lo spagnolo a partire titolare. Completeranno la mediana Lobotka e Zielinski. Per la Gazzetta, invece, a scendere in campo dal primo minuto contro il Venezia sarà il nord-macedone Elmas.

Per il resto, la formazione dovrebbe essere:

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (o Elmas), Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

In panchina c’è anche Lozano, oltre a Rrahmani, Ounas, Juan Jesus, e altri.