Camila Giorgi: «A papà dovrebbero fare un monumento, c’è tanta invidia in giro»

Camila Giorgi è tornata in copertina. La tennista italiana, indiscusso talento, ha fin qui avuto una carriera non all’altezza del suo talento. Oggetto delle critiche è stato il padre – italo-argentino che ha combattuto alle Falkland-Malvinas – che la allena da sempre. Domenica sera, Giorgi ha vinto il torneo di Montreal un Wta 1000 quindi la categoria di tornei più importante (dopo gli Slam ovviamente, molto dopo). Viene intervistata sia dal Corsera sia dalla Gazzetta.

Come può un padre che non ha mai giocato a tennis allenare la figlia, è stata la critica ricorrente di questi anni.

«Papà sa tanto, è molto saggio. Io le critiche non le tollero, non le capisco: mi ha portata da zero a vincere un Master 1000, a mio padre dovrebbero fare un monumento. C’è tanta invidia in giro, la gente parla senza conoscerci e senza sapere. Ma io so quanto vale mio padre e questo mi basta».