“Are you watching, Harry Kane?”. Il Telegraph: i tifosi del Tottenham hanno abbattuto l’eroe in un amen

La vittoria degli Spurs sul City (futura squadra del centravanti che ieri non ha giocato) ha certificato la svolta: Kane paga l’aver sbattuto le ciglia al “nemico”

Il calcio è meraviglioso quando ti sbatte in faccia la vita. Ed è successo ieri pomeriggio durante Tottenham-Manchester City. Gli Spurs non hanno schierato il loro gladiatore, Harry Kane, in attesa di passare col nemico, di accasarsi dai ricconi citizens. Harry Kane non era nemmeno in panchina. E senza di lui il Tottenham ha vinto 1-0. I tifosi hanno intonato il coro: “Are you watching Harry Kane?», stai guardando?

Il Telegraph scrive che l’ira dei tifosi nei suoi confronti dimostra come un eroe possa essere defenestrato da un momento all’altro.

Hanno chiesto se stava guardando la loro meritata vittoria sui campioni, rafforzando la loro convinzione che non avevano più bisogno di lui. È il prezzo da pagare per aver scaricato il primo amore in questo modo, pubblicamente: la trasformazione da eroe del club a ex può accadere in un batter d’occhio.

Il Telegraph ricorda che nel messaggio ufficiale del club, prima della partita: “Qualunque cosa accada, daremo tutto”, non compariva Harry Kane. C’erano Son, Lloris e Hojbjerg.

È una vecchia verità del mondo del lavoro: il momento in cui mostri che le tue ambizioni sono altrove è il momento in cui rischi una rottura c he può essere irrevocabile. Kane immaginava, forse ingenuamente, che avrebbe ricevuto un trattamento più generoso, che il suo rapporto con il club che aveva servito dall’età di 16 anni non sarebbe mai arrivato a un tale gelo. Ha commesso un errore di calcolo: sbattendo le ciglia al City, Kane ha allontanato quegli stessi fan che una volta lo ritenevano indispensabile.

Il City, ricorda il Telegraph, aveva 550 milioni di sterline in campo e 380 in panchina. Ma ha perso. Ha bisogno di spenderne altri 127 per aver un centravanti affidabile.