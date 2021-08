«Abbiamo salvato Bebe Vio dalla setticemia. E’ eccezionale, nemmeno una montagna di uomo ce l’avrebbe fatta»

Repubblica intervista Riccardo Accetta, primario di Traumatologia dell’Irccs Galeazzi di Milano. Dietro la vittoria di Bebe Vio alle Paralimpiadi c’è lui, con il suo staff, come raccontato dalla stessa atleta dopo la conquista dell’oro individuale nel fioretto. Ad aprile, Bebe Vio si è presentata da lui con un’infezione e il medico ha deciso subito di intervenire. Definisce l’atleta come una persona «semplice e straordinaria».

Racconta quanto sia stato necessario l’intervento.

«Se non fossimo intervenuti subito l’infezione non curata avrebbe portato alla setticemia, e quindi anche alla morte. Bebe ha avuto una sublussazione traumatica del gomito in allenamento e il gomito è proprio dove lei ha l’invaso del fioretto. Hanno provato a trattarla con l’antibiotico ma non è bastato perché l’infezione ha colpito l’articolazione. Se l’infezione fosse andata avanti avrebbe distrutto l’articolazione. Per Bebe avrebbe significato una nuova amputazione dell’arto sinistro e la fine di ogni attività sportiva. Per questo quando l’ho vista ho detto: interveniamo subito».