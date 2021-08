A Parigi è Messi-mania: i tifosi del Psg aspettano la Pulce tra l’aeroporto e lo stadio

L’arrivo dell’argentino non è previsto per oggi. La security dello scalo parigino ha dovuto ricordarlo alla gente assiepata ad attenderlo

A Parigi è già Messi-mania. I tifosi del Psg si sono riversati all’aeroporto, questa mattina, per intercettare l’arrivo della Pulce. Un arrivo che, in realtà, non è previsto per oggi, scrive As. Ma all’aeroporto, tanta la gente che si stava accalcando, riferisce L’Equipe, “la security ha dovuto comunicare ai tifosi presenti che l’arrivo dell’argentino non sarebbe stato previsto per oggi”.

I tifosi cantano “Messi, Messi, Messi”, come se aspettassero un eroe.

Si sono riversati anche al Parco dei Principi.

PSG fans are gathered outside the Parc des Princes stadium to welcome Lionel Messi 🇦🇷👋 pic.twitter.com/sjGjzA5F6z — ESPN FC (@ESPNFC) August 9, 2021

Alors que les rumeurs de l’arrivée de #Messi à Paris se multiplient, le clan Messi continue de temporiser. L’Argentin était encore à Barcelone ce matin. Il sait que le #PSG l’attend, mais il ne veut pas se précipiter pour régler son avenir, après ces derniers jours très intenses. — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 9, 2021