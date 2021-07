Vettel contro Orban e col casco arcobaleno: «Imbarazzante votare leggi come questa»

Vettel al Gran Premio d’Ungheria di Formula Uno col casco arcobaleno per protesta contro Orban. Ne scrive La Stampa:

La vigilia del GP d’Ungheria più che dalle questioni tecniche è agitata dalle polemiche politiche”. Quella sui diritti della comunità Lgbt, che vede opposti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel – che sfoggia scarpe e casco con il simbolo dell’arcobaleno – al primo ministro Viktor Orban, noto per le sue posizioni crudamente omofobe. Anche l’ex ferrarista si è schierato contro il referendum proposto da Orban a sostegno delle leggi in materia, e avversato dall’UE: «Trovo imbarazzante per un paese dell’Unione Europea votare leggi come questa. Ma non sta a noi fare le leggi, solo esprimere sostegno a coloro che ne sono colpiti».