«Vai a prendere i cammellieri!», scandalo razzismo nel ciclismo olimpico tedesco (VIDEO)

Nella crono individuale il diesse Moster ha spronato Arndt a raggiungere l’algerino Lagab e l’eritreo Ghebreigzabhier. Poi si è scusato: “Ho tanti amici nordafricani…”

Durante la gara a cronometro individuale del ciclismo maschile, il direttore sportivo della squadra tedesca Patrick Moster preso dalla foga ha spronato Nikias Arndt a raggiungere l’algerino Azzedine Lagab e l’eritreo Amanuel Ghebreigzabhier che lo precedevano. Così:

“Vai a prendere quei cammellieri! Prendi i cammellieri! Avanti!”

CN Rassismus racism Patrick Moster ist seit 2012 Leistungssportdirektor beim BDR, @wirsindradsport ist das so normal bei euch? pic.twitter.com/86jxeYYZJJ — babas (@buberrs) July 28, 2021

Le telecamere non se lo sono lasciato sfuggire, ed è scoppiato un caso razzismo.

Moster si è scusato: “Nella foga del momento e con il peso complessivo che abbiamo in questo momento, ho sbagliato la scelta delle parole. Mi dispiace tanto, posso solo scusarmi sinceramente. Non volevo screditare nessuno”, ha detto Moster ai media tedeschi. Abbiamo molti amici con radici nordafricane... come ho detto, mi dispiace”.