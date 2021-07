Sport: accordo Barcellona-Messi per il rinnovo, cinque anni a stipendio dimezzato

Il quotidiano spagnolo riporta che c’è un’intesa di massima. L’argentino ora è in vacanza, le firme arriveranno entro la fine del mese

Il Barcellona e Lionel Messi hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di contratto, stando a quanto riporta Sport. L’intesa prevede una durata quinquennale, anche se nell’ultimo periodo si era discusso della possibilità per Messi di chiudere la carriera all’Inter Miami in Mls.

Messi ha accettato il dimezzamento dell’ingaggio, accettando le condizioni imposte dal Barcellona a causa della crisi economica attraversata dal club. In ogni caso, prosegue il quotidiano spagnolo, l’aspetto economico non era mai stato un problema nella negoziazione. Adesso il contratto corposo passerà nelle mani dei legali, ma tutto dovrebbe volgere per il meglio: l’annuncio dovrebbe arrivare nel giro di una o due settimane. Messi al momento è in vacanza, dopo aver vinto la Copa America con l’Argentina.

Avrà una clausola rescissoria da 350 milioni di euro.