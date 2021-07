Solo argento nella sciabola a squadre: la Corea del Sud surclassa l’Italia 45-26

Quindicesima medaglia olimpica. Curatoli (unico a tenere testa ai coreani), Montano e Berrè mai realmente in partita contro Oh, Kim e Gu

L’Italia si piega alla Corea del Sud nella finale maschile di sciabola a squadre. La formazione asiatica allunga in modo decisivo nella fase centrale dell’incontro, rendendo poi impossibile la rimonta. Quest’argento vale la 15^ medaglia a Tokyo 2020.

Il primo assalto con Curatoli in pedana si conclude in sostanziale equilibrio sul 4-5. Con Montano e Berrè l’Italia non propone un’opposizione concreta, con la Corea che vola sul 6-15. Non cambia la storia quando rientra Montano (7-20), mentre Curatoli tampona come può (11-25). Berrè interrompe l’emorragia contro Oh, accorciando sul 17-30, ma i coreani grazie a Gu si rilanciano sul 20-35 contro Montano e dilagano con Kim contro Berrè (21-40). L’ultimo assalto Curatoli contro Oh prova con orgoglio a ridurre lo svantaggio, regalando una chiusura dignitosa ad una finale a senso unico: 26-45.