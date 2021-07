Sacchi: l’Italia ha carattere e spirito di squadra, ma è in ritardo e in difficoltà nel gioco

Sulla Gazzetta. La Spagna ha avuto tutti gli undici giocatori attivi che hanno partecipato al possesso e al pressing, noi no. Abbiamo giocato quasi sempre in 9 o 10 contro 11 spagnoli

Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta il passaggio del turno dell’Italia ad Euro 2020. Domenica la squadra di Mancini si giocherà la finale con l’Inghilterra.

Ma di strada da fare, dal punto di vista del gioco, è ancora lunga.

“ L’incontro con i maestri del calcio ballato, del possesso, del bello e dei grandi risultati, ci ha visti in ritardo e in difficoltà “.

La partita ha decretato che l’Italia deve ancora crescere.

“La Spagna ha avuto tutti gli undici giocatori attivi che hanno partecipato al possesso e al pressing. Purtroppo, noi no. Il movimento continuo, la capacità di scegliere sempre la soluzione migliore e la collaborazione ne hanno facilitato soluzioni, autostima e idee. Quando gli azzurri avevano il pallone, le Furie Rosse aggredivano anche Donnarumma, mentre noi non potevamo farlo perché avevamo quasi sempre uno o due difensori in più del dovuto in difesa. Pertanto abbiamo giocato quasi tutto l’incontro in 9 o 10 contro 11 spagnoli. I loro difensori centrali erano praticamente sempre a sistema puro uno contro uno, mentre noi due o tre contro uno”.