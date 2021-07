Sabatini: “Insigne è fondamentale per il Napoli e De Laurentiis lo sa”

Walter Sabatini, responsabile dell’area tecnica del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Insigne? È fondamentale per il Napoli e il presidente lo sa. Schouten e Svanberg al Napoli? Non me li hanno mai chiesti. Svanberg è un centrocampista universale, ma il Napoli non me l’ha chiesto.

Il Napoli ha preso un grande allenatore come Spalletti, l’ho visto qualche giorno fa ed è molto carico.

Luis Enrique ha qualità morali eccelse. Italia–Spagna sarà una partita bellissima ed il merito sarà degli azzurri. Gli spagnoli fanno un calcio profondo, si sfidano due tecnici di altissimo livello.

L’Inghilterra non è superiore all’Italia che ha una forza del gruppo molto importante. Stasera sono in difficoltà perché sono sempre stato dalla parte di Luis Enrique, ma stasera non potrò farlo.