Mourinho fa installare un maxischermo in campo per far rivedere gli errori ai giocatori in campo

Su Repubblica. Poi ha alzato pannelli giganti per blindare Trigoria. Sui pannelli la frase motivazionale «Per la maglia, per la gente, per la Roma»

Dopo la presentazione ufficiale e i cinque giorni di quarantena a Trigoria, José Mourinho si è trasferito in un albergo del centro in attesa di trovare una casa. Repubblica Roma racconta che il tecnico ha voluto allenamenti blindati, sia per la prima squadra che per le giovanili. Attorno al centro sportivo sono stati innalzati dei pannelli con una frase motivazionale. E c’è anche un maxischermo sul campo principale.

“Evidente la prima vera novità portata da Mou: il maxischermo fatto installare da José sul campo principale, con il mister che ogni tanto ferma i giocatori durante gli esercizi tecnici per fargli rivedere i frame degli errori commessi in alcune gare della scorsa stagione, oppure durante le partitelle, oppure per spiegare qualche esercizio che i ragazzi dovranno poi svolgere sul campo. Mourinho tiene molto alla privacy, e i suoi allenamenti, soprattutto quando poi comincerà la stagione ufficiale, saranno blindatissimi, isolati anche dagli occhi indiscreti dei ragazzi delle giovanili. Per questo intorno al campo principale sono alzati dei pannelli giganti, con sopra una frase motivazionale — come altre sono state messe in palestra e nei corridoi — voluta da Mou e Tiago Pinto. «Per la maglia, per la gente, per la Roma». Un modo per dare un’idea di gruppo, di unione e forza, con il tecnico portoghese che porta i palloni, spiega singolarmente avvicinandosi ad ogni giocatore, controlla e segue tutto in maniera maniacale”.