Olimpiadi di Tokyo, allarme tempesta tropicale

Allarme tempesta tropicale sulle Olimpiadi di Tokyo. Lo comunica il comitato di Tokyo 2020 in una nota:

Si prevede che una tempesta tropicale, l’ottava, si abbatterà in alcune zone delle regioni di Kanto e/o Tohoku del Giappone orientale nel pomeriggio di martedì 27 luglio. Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 sta lavorando con il Cio, le Federazioni Internazionali e altre organizzazioni pertinenti per assicurarsi che i processi e i piani in atto per rispondere a qualsiasi condizione meteorologica avversa siano attivati, in caso di necessità.