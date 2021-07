Novità nella Spagna: Morata in panchina, gioca Oyarzabal

Luis Enrique cambia la formazione. Chiaro l’intento di non dare un punto di riferimento alla coppia centrale Bonucci-Chiellini

Morata in panchina. Luis Enrique ha stupito tutti. Per la semifinale Spagna-Italia ha cambiato la formazione. Morata in panchina, al suo posto giocherà la stella della Real Sociedad Oyarzabal che il Napoli ha affrontato in Europa League. Il tridente d’attacco è completato da Dani Olmo e Ferran Torres. Evidente l’intento di Luis Enrique di non dare punti di riferimento alla coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini. Anche Gerard Moreno in panchina. Altro cambio in difesa: il ventenne Eric Garcia (quest’anno ha giocato quasi niente al City) al posto di Pau Torres. Di Dani Olmo si sapeva.

Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo y Oyarzabal.