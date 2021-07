Napoli, lavoro specifico sulla linea difensiva a Dimaro

Nella prima seduta della giornata lo staff tecnico si è soffermato sul reparto arretrato, mentre centrocampisti e attaccanti hanno svolto esercizi aerobici

Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. La squadra nella seduta mattutina si è divisa in due gruppi. La linea difensiva ha svolto lavoro specifico mentre il plotone di centrocampisti e attaccanti è stato impegnato in esercizi di potenza aerobica.

Successivamente i difensori hanno svolto lavoro di potenza aerobica, mentre centrocampisti e attaccanti hanno svolto esercitazione di sviluppo della fase offensiva. Al termine della seduta alcuni azzurri si sono refrigerati al torrente. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.