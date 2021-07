Montella: «Spalletti è il più bravo. Al Napoli ha giocatori che potranno esprimere la sua idea di calcio»

La Gazzetta dello Sport intervista Vincenzo Montella. Dà il suo parere sul ritorno di tanti big sulle panchine della Serie A. Buono il giudizio su Mourinho e Spalletti.

Sul tecnico della Roma:

«Riesce a compattare la squadra in maniera eccezionale, come nessuno riesce a togliere la responsabilità dai giocatori e farli rendere al meglio. A Roma mi incuriosisce vederlo anche per questo: l’alchimia sarà decisiva, può fare grandissime cose ».

Sul nuovo tecnico del Napoli:

Sarri, invece, avrà bisogno di tempo.

Su se stesso:

«Voglio allenare e ho approfittato di questo periodo per riflettere, studiare, aggiornarmi. Mi sento in evoluzione e non voglio sbagliare la prossima scelta. Mi sento pronto e ho grande entusiasmo: ho seguito tutto l’Europeo per farvi capire il livello di astinenza».