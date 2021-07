“Meno giornate e qualche partita a Miami”. La Federcalcio spagnola vuole cambiare la Liga

Lo ha annunciato il Presidente Rubiales: “Lo proporrò a Tebas. Dobbiamo rendere il campionato più attraente, con più giorni di riposo e qualche match in campo neutro”

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola (la RFEF), ha annunciato che proporrà al presidente della Liga, Javier Tebas, di modifica l’attuale formato del massimo campionato spagnolo. Per – ha detto Rubiales – rendere la Liga “più attraente”.

Rubiales vorrebbe ridurre il numero di partite e innescare la possibilità di giocarne alcune in campo neutro. Magari anche oltre oceano, come a Miami.

“Tebe e io non la pensiamo allo stesso modo – ha detto. Accetto di portare avanti alcuni compromessi per il calcio. Nei prossimi giorni inviterò Tebas a cambiare il format della Liga. Abbiamo cambiato il formato di molte competizioni. Siamo in grado di presentare un formato diverso, più attraente, con meno partite e più giorni liberi nel calendario. Campi neutri, meno giorni… e ovviamente si può studiare la possibilità di giocare alcune partite all’estero”.