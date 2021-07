Marotta: “Inzaghi giovane e vincente, l’Inter ha perso 100 milioni senza pubblico”

L’amministratore delegato in conferenza: “Il momento è inquietante, il calcio cerca un modello sostenibile. Hakimi ceduto per la continuità del club”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi.

Presentiamo Inzaghi con orgoglio perché il progetto dell’Inter prosegue con un allenatore giovane e vincente. È il profilo più adatto, che impersona i valori di questo club. Il momento è difficile, per certi versi inquietanti, il calcio è alla ricerca di un modello sostenibile. Noi vogliamo continuare sulla falsariga dell’anno scorso, guardando agli aspetti economici. La proprietà ha investito 700 milioni in questa società ed è impensabile chiedere ancora certi sforzi. Sono state fatte scelte dolorose come la cessione di Hakimi ma è per garantire la continuità.

Speriamo di poter riaccogliere presto i tifosi allo stadio, la Lega si sta adoperando per le riaperture: all’Inter è costato 100 milioni l’assenza del pubblico.