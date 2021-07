Mancini: «Immobile? Spesso il più criticato risolve partita e torneo»

In conferenza stampa: «Vialli è come un fratello. Trovo ingiusto che a Wembley non ci siano metà italiani e metà spagnoli. Belotti e Toloi? Saranno a posto per domani»

Domani l’Italia giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Il ct, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa.

Ha parlato del gruppo:

Sulla Spagna:

“Sarà difficile, anche se la Spagna è diversa dal Belgio. Non sarà una gara come quella ma con tante difficoltà. Con l’Austria è stata difficile perché era la prima a eliminazione diretta ma anche per la loro aggressività. Domani lo sarà ugualmente ma sarà difficile, la Spagna è straordinaria da anni anche se adesso c’è stato un ricambio e son più giovani. Hanno un tecnico bravo e giocatori bravissimi. Non sarà semplice: dovremo fare una grande partita, la Spagna è una grande squadra. Siamo in semifinale, è dura trovare gare semplici. Negli ultimi vent’anni hanno dominato il calcio nel mondo, non cambieranno adesso. Luis Enrique è un grande allenatore per quel che ha dimostrato: De Rossi non ci ha detto grandi cose, il mister avrà cambiato anche modo e tipo di allenare, sarà anche differente. Se noi e Spagna siamo arrivati qui è con merito, le percentuali sono a metà“.