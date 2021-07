L’Equipe: Ranieri è il favorito per allenare il Lille

Secondo il quotidiano francese, è l’allenatore maggiormente considerato per sostituire Galtier. Si stanno valutando anche altri profili

Claudio Ranieri sarebbe l’allenatore favorito per ereditare la panchina del Lille, campione di Francia. Lo scrive l’Equipe, che spiega che è il profilo più considerato dal presidente anche per la sua conoscenza pregressa della Ligue 1: ha allenato il Monaco (2012-14) e il Nantes (2017-18). Il quotidiano però aggiunge che ci sono anche altri profili al vaglio della proprietà.

Al momento il Lille si è ritrovato in vista della preparazione estiva. Si è sottoposto ad un giro di tamponi e le prime sedute sono dirette dai membri rimasti dello staff di Christophe Galtier, che intanto è passato al Nizza. L’idea sarebbe stata quella di presentare il nuovo allenatore nel weekend, in modo che da lunedì si sarebbe insediato a tutti gli effetti, ma non è detto che l’annuncio possa arrivare entro domani.