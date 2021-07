La Sueddeutsche: “Gli italiani sono elegantissimi pure quando restano in mutande”

Germania colpita dallo stile di Mancini (e dal suo orologio da 165.000 euro), ma ancora di più dalle “mutande in tinta unita, bianche o marroni”

“Oh, gli italiani possono indossare qualsiasi cosa”.

Comincia così un singolare pezzo di colore dell’autorevole Sueddeutsche Zeitung sulla “bella” Italia di Mancini. I tedeschi, come anche gli inglesi, sono rimasti colpiti dallo stile del ct. Ma anche dal buon gusto delle mutande dei giocatori azzurri. Sì: le mutande.

La Sueddeutsche scrive della “giacca – indubbiamente fantastica – un mix contemporaneo di tagli decostruiti e casual italiano, una reminiscenza dell’allenatore campione del mondo 1982, Enzo Bearzot”. Ma “le persone attente alla moda, in particolare, sanno come abbinare l’ensemble, che è mantenuto nel più delicato celeste, con un modello di orologio di Richard Mille; l’allenatore Roberto Mancini, ad esempio, indossa il cronografo RM 11-04 ROBERTO MANCINI che porta il suo nome, prezzo: 165.000 euro”.

“Ma bisogna anche sapere quando togliersi i gioielli, per esempio in campo” dopo il fischio finale: “Andrea Belotti, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni hanno regalato i loro pantaloncini ai tifosi dell’arena di Monaco dopo la vittoria per 2-1 contro il Belgio”. Ed ecco la “piacevole” scoperta:

“Nessuna biancheria intima funzionale ottimizzata per la compressione, e nessun boxer con motivi stampati. La nazionale italiana predilige la classica mutanda, in tinta unita bianca o marrone”.