Kyrgios show a Wimbledon, usa gli spettatori come coach: “Dove batto?” (VIDEO)

Aveva detto di sentirsi stanco: “Vorrei solo andarmi a bere una birra al pub”. Invece è sceso in campo a Wimbledon ed ha battuto l’italiano Mager. Ma l’ha fatto a modo suo, inaugurando una nuova fase del suo tennis-show. E’ passato dalle incazzature, dalle sfuriate, al divertimento. Ribaltando il concetto stesso di “divieto di coaching”: lui ora si consigliare direttamente dal pubblico. Una specie di tennis a richiesta.

E così ad un certo del match contro Mager ha portando l’interazione con la folla a un nuovo livello, come scrive il Guardian. Ha chiesto al pubblico dove avrebbe dovuto servire. Uno ha urlato “in mezzo!”. Così ha fatto, e ha servito un ace. “Ottima scelta!” ha risposto, girandosi e indicando il suo nuovo guru. E così ha continuato anche dopo.

Nick Kyrgios is far from perfect but he gets eyes on the game, this is great pic.twitter.com/TUCUFOMiNs

