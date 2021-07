Joe Cole: «Il Chelsea era una squadra simpatica, Mourinho ci trasformò in brutte persone. Ci odiavano tutti»

Cole ricorda le sfuriate di Mou negli spogliatoi. E ricorda Ancelotti, “completamente diverso. Lo amavi pure quando ti lasciava fuori squadra”

“Il Chelsea era una squadra simpatica. Poi arrivò Mourinho”.

Joe Cole ricorda, al podcast The Greatest Game di Jamie Carragher, la trasformazione che il tecnico portoghese compì. Li incattivì.

Mou arrivò a Stamford Bridge nel 2004. Cole dice che ai Blues c’era una bella atmosfera prima del suo avvento. Lui decise di cambiò l’atteggiamento di tutti:

“Odiavamo il Liverpool e odiavamo il Manchester United. E’ quello che ci ha fatto Jose. Ci ha reso persone orribili. Il Chelsea era un bel club prima di Jose. Avevamo un bel bar per i giocatori, gli avversari venivano a giocare con noi e passavano una bella serata a Londra. Era una bella squadra di calcio. Mou disse: “Voglio rendere questo il ​​gruppo più orribile contro cui giocare, tutti mi odieranno”.

Cole dice anche che le sfide contro il Liverpool erano difficili da giocare quando Mourinho era in carica, poiché l’allenatore portoghese annullava il suo omologo Benitez: “Erano partite di merda. Devono essere state noiose da guardare, perché pensavamo solo a bloccarci a vicenda. L’unica persona a cui sarebbe piaciuto era un tattico italiano. Non ricordo di essermi mai divertito”.

Ricorda anche che Mourinho si scontrò con lo spogliatoio quando il Chelsea perse contro il Barcellona negli ottavi di Champions nel 2005. I Blues erano stati sconfitti 2-1 al Nou Camp.

“Ci fece entrare uno alla volta. E a ognuno di noi diceva cose tipo ‘pensi di essere un top player? Ti sei bloccato al Camp Nou. Non hai mostrato le palle. Sei un nazionale francese, dovresti essere bravo no?‘. È venuto da me e ho pensato che mi avrebbe dato un gancio sinistro, è venuto da me e Damien Duff e ha detto ‘voi due, ok’ “.

Mourinho è stato licenziato dal Chelsea nel 2007. Cole è rimasto al Chelsea fino al 2010. Il suo ultimo allenatore è stato Carlo Ancelotti. E dice che il Chelsea di Ancelotti è stata la migliore squadra in cui ha giocato. Ancelotti – ricorda – era completamente l’opposto di Mourinho in termini di stile di gestione: “Quando è arrivato per la prima volta abbiamo cenato con la squadra ed ero in ritardo e c’era solo un posto accanto a lui. Entri e pensi ‘Oh merda, devo sedermi vicino al tecnico”. Vedo tutti i ragazzi che non sanno cosa fare, e mi danno un bicchierino di grappa. Ho pensato, beh, questo è un test. Bevo e lui me ne versa subito un altro. Shottini di grappa tutta la sera, io e Carlo. I ragazzi lo hanno amato molto. Completamente l’opposto di Jose. Anche quando mi lasciava fuori squadra, lo amavo. Aveva un modo brillante di farlo”.