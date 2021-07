Il figlio di Morricone: «Con lui in casa non si ascoltava musica. Non voleva condizionamenti»

Ad un anno dalla scomparsa del maestro Ennio Morricone, la Repubblica intervista il figlio Marco. Racconta che a casa non ascoltavano musica.

«Se c’era lui in casa non ascoltavamo musica. Per noi figli era anche problematico, con gli amici ero quasi un disadattato, non conoscevo niente. Ma era un suo mantra, non ascoltava musica in casa. Poteva vivere circondato dai peggiori rumori, potevi andare vicino a lui a fare un buco nel muro con il trapano e non c’era problema, ma se sentiva una nota anche da lontano se ne accorgeva subito e chiedeva silenzio».