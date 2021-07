Il Corrmezz: Spalletti aziendalista a modo suo

Le parole di ieri di Spalletti in conferenza stampa sono state commentate così sul Corriere del Mezzogiorno da Monica Scozzafava:

Aziendalista a modo suo, con il giusto limite tra le ambizioni della squadra e gli interessi economici del club. Va bene il risparmio, ma fino a un certo punto. Luciano Spalletti conclude il ritiro a Dimaro in Val di Sole con estrema chiarezza. E pacatezza, anche. Ed è questo l’aspetto che inizia a conquistare Napoli e i napoletani.

«Il presidente è un uomo attento, ma sa anche che per entrare tra le prime quattro del campionato c’è bisogno di una rosa forte. E questa così com’è lo è. La qualità dei calciatori è fondamentale». Basta questo all’allenatore per irrompere, a modo suo, sul mercato e chiedere la conferma di tutti. Insigne compreso, per intenderci. Il risparmio non è guadagno, si dice da queste parti. Spalletti dice proprio questo, e sa anche dirlo. A modo suo.