Spalletti: «Koulibaly? Sono il più felice se il Napoli resta così com’è»

Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa dopo Napoli-Pro Vercelli 1-0. Ovviamente ha parlato dell’infortunio occorso a Demme (uscito a braccia al 20esimo del primo tempo).

Spalletti ha definito molto buona la partita.

Koulibaly

Mi incateno per tutti. Certo Koulibaly lo vorrei con me. Non ho mai allenato un giocatore forte come lui, sia come calciatore che come uomo. A me questa squadra piace così com’è, l’ho già detto. Sono il più felice se la rosa resta questa.