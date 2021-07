Il Barcellona affigge il nome di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio come monito antiCovid

Il club ricorda che CR7 dovette saltare la partita tra Juve e Barcellona perché contagiato. “E’ in gioco la partita, le regole vanno rispettate”

Il Barcellona ha attaccato un volantino con il nome di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio della squadra.

“Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid prima della partita con il Barcellona”.

E’ un avvertimento ai giocatori a stare attenti a ridurre al minimo il rischio di contrarre il Covid, a prendersi cura di se stessi per non rimanere vittime della pandemia. Ronaldo è stato infettato mentre era con la Nazionale portoghese, lo scorso ottobre. E’ stato costretto a saltare l’appuntamento con il Barcellona e con Messi quando i blaugrana si sono scontrati con la Juventus in Champions League. Affiggere il suo nome all’armadietto vuole essere un ammonimento a quanto sia facile prendere il Covid anche se si seguono i protocolli in vigore.

Sotto il nome di Ronaldo, un altro avvertimento: “E’ in gioco la partita, le regole devono essere rispettate“, che serve proprio a chiarire che i casi di positività mettono a rischio le partite.