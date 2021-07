I quotidiani su Di Lorenzo: il rigore è discutibile, ma l’ingenuità resta

I giudizi sono più o meno prossimi alla sufficienza. “Doku è un cliente scomodo”, ma il difensore “tiene bene fino in fondo”, “ci mette di suo qualche esitazione”

Una sufficienza risicata quella ottenuta da Di Lorenzo nelle pagelle dei quotidiani. Il Corriere dello Sport è quello che gli dà il voto più alto: 6,5. Per il Corriere è da 6. Gazzetta e Repubblica lo valutano appena sotto la sufficienza: 5,5. Per tutti, quella che ha provocato il rigore per il Belgio è una leggerezza da tenere in conto nell’analisi della prestazione.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Doku è un cliente scomodo e se ne accorge subito. L’avvio è faticoso, sofferto, ma quando capisce di dovergli stare attaccato e non concedere campo, riesce a contenerlo. Sorpreso in velocità nell’ultima azione del primo tempo. Gli tocca il costato, ma l’esterno del Belgio accentua e si lascia cadere a terra. Rigore generoso. Il difensore del Napoli tiene bene sino in fondo“.

Per la Gazzetta:

“Uno di quei rigori su cui si discute una vita, ma l’ingenuità resta. Gli capita il peggior cliente, Doku, ci mette di suo qualche esitazione”.

Questo il giudizio di Repubblica:

“L’ingenuità di spingere vistosamente, ma in Europa veder fischiare rigori è come veder passare la cometa di Halley. Doku lo stravolge con scatti oltre i suoi giri. Ma senza affondarlo”.

Il Corriere della Sera:

“Ingenuo nella spintarella a Doku, per il resto, lo tiene a bada con attenzione e fisicità. E con qualche altro brivido”.