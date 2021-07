Gol annullato per fuorigioco inesistente: sospesi guardalinee e VAR a tempo indeterminato

È accaduto nella sfida di Copa Libertadores tra Cerro Porteño e Fluminense, quando il punteggio era sullo 0-0. La partita l’hanno poi vinta i brasiliani

La Conmebol ha deciso di sospendere a tempo indeterminato l’assistente di linea Julio Fernandez (argentino) e i due VAR cileni Deischier e Gamboa per aver annullato una rete al Cerro Porteño per un fuorigioco che in realtà non c’è, durante la partita di Copa Libertadores contro il Fluminense.

Il provvedimento vale soltanto nelle competizioni organizzate dalla Conmebol, quindi a livello internazionale. Nel frattempo il Cerro Porteño chiede che la partita si rigiochi, invocando l’errore tecnico: l’episodio è avvenuto al 42’ sul risultato di 0-0, la gara è stata poi vinta dai brasiliani 0-2.