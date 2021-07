Gazzetta: la Corte Europea frena la Superlega, no alla procedura accelerata

La Corte Europea frena la Superlega: niente procedura accelerata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“ La Corte ha detto no alla ‘domanda di procedura accelerata’ che puntava a ottenere una risposta molto veloce, entro otto-dieci mesi. Ci sarà da aspettare. Il caso non è chiuso, ma di sicuro i tempi si allungano: questo è un punto per l’Uefa ”.

I giudici UE devono ancora decidere se il ricorso sia ricevibile o meno.

“Se i giudici Ue dichiarano non ammissibile il ricorso, oppure rispondono negativamente in un eventuale giudizio, per la Superlega è finita. Se invece la risposta fosse positiva, in teoria i club sarebbero liberi di organizzarsi il loro torneo, anche se l’opposizione dei governi e dei tifosi renderebbe loro la vita molto difficile”.