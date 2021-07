Gazzetta: Insigne è stato molto colpito dalle telefonate di Spalletti

Il capitano ha bisogno di sentirsi al centro del progetto Napoli. L’attenzione del tecnico apre alla possibilità di dialogo per il rinnovo

Luciano Spalletti cerca di favorire il rinnovo di Insigne con il Napoli utilizzando la diplomazia. Ecco che allora ha chiamato il capitano per fargli i complimenti per il gol durante l’Europeo e, di nuovo, dopo la finale vinta dall’Italia contro l’Inghilterra. Sono tutti tentativi di far sentire Insigne importante nel suo nuovo Napoli, perché Spalletti vorrebbe trattenerlo. La Gazzetta dello Sport scrive che Insigne è rimasto molto colpito dalle telefonate del nuovo tecnico azzurro.

“Spalletti ricuce dietro le quinte la tela che attualmente i protagonisti tendono a strappare. Le telefonate di stima a Lorenzo di Luciano hanno colpito il capitano. Che ha bisogno di sentirsi al centro del progetto. Diventano angoli smussati, possibilità di riavviare il dialogo tra le parti”.