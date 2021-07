Gasperini: «Ilicic? Rispetto la sua richiesta di andar via, si sta preparando per trovare una squadra»

In conferenza stampa: «C’è ancora un mese di mercato. Non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro il Pordenone. Tra i temi toccati anche quello di Ilicic, che come scritto da alcuni quotidiani sportivi nei giorni scorsi, si sarebbe proposto al Milan dopo aver capito, in ritiro con l’Atalanta, che quest’anno il tecnico non gli regalerà molto spazio, dopo i dissidi della scorsa stagione.

“Ilicic? Vediamo. A fine stagione ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo. Si sta preparando per trovare una squadra che possa farlo giocare”.

Continua:

“Rispetto la sua richiesta di fine stagione, c’è ancora un mese di mercato. L’intenzione è quella, ma non ci sono particolari movimenti. Lui si sta preparando bene per poter stare bene”.