Foden non si allena con la squadra: salterà la finale con l’Italia

L’Inghilterra perde un elemento importante in vista della partita di domani. Il giocatore si è infortunato e non sarà a disposizione di Southgate

Phil Foden non sarà a disposizione di Southgate per la finale di domani sera contro l’Italia.

Sky Sport infatti riferisce che il giocatore non parteciperà con il resto della squadra alla seduta di allenamento in programma per oggi a causa di un problema fisico (infortunio al ginocchio), che dunque non lo renderà arruolabile per l’atto conclusivo degli Europei.