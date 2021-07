“Fare le cose bene divertendosi”, la Germania conia il «Chiellinigkeit»

Sulla Zeit. È uno stile di vita. Esiste anche l’aggettivo, “Chiellinico”: “Guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri”

“Guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa”. In Germania Giorgio Chiellini, e quel suo sorriso che ha sparigliato la retorica della battaglia agli Europei, è diventato uno stile di vita. E poiché, si sa, i tedeschi hanno una parola per tutto, ecco che ora è nato il «Chiellinigkeit». Il Chiellinismo.

E c’è pure un aggettivo, per questo modo di affrontare l’esistenza, impegnato ma gaudente: «chiellinisch», “Chiellinico”. Accadde più o meno lo stesso con Trapattoni, e il suo sfogo – “Strunz!” – chiuso con “Ich habe fertig”, voleva dire “ho finito” e invece disse “io sono finito”.

“La verità – ha scritto sulla Zeit Claudio Rizzello, un giornalista tedesco di origini italiane, all’indomani della vittoria dell’Europeo – è che vorremmo tutti essere come lui. Chiellini non è un difensore, ma uno stile di vita. Vedi tutto un po’ più liberamente. Sii un po’ divertente, un po’ serio, porta a termine il tuo lavoro nel miglior modo possibile, divertendoti il ​​più possibile”.