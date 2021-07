Erri De Luca: «Le misure anti Covid non mettono in gioco la libertà, nemmeno con il lockdown»

In un’intervista al Corriere della Sera, Erri De Luca affronta il tema delle misure sanitarie anti Covid e del loro rapporto con la libertà.

«Mi sono vaccinato appena pronto il mio turno. L’ho fatto per sentimento civico, per proteggere cioè non solo me stesso, ma le altre persone con cui entro in contatto. Prima di ora non mi ero mai vaccinato contro le influenze stagionali. La misura di protezione della mascherina in luoghi affollati si è dimostrata un presidio efficace di prevenzione e continuerò a usarla. Non credo che in queste misure sanitarie entri in gioco la libertà, nemmeno quando siamo stati isolati per mesi nei nostri luoghi. La libertà è garantita finché resta illeso il diritto di esprimersi».