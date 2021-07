Diritti tv, Tim replica all’Antitrust, il verdetto sull’accordo con Dazn atteso per giovedì

Giovedì prossimo dovrebbe arrivare il verdetto dell’Antitrust sull’accordo Tim-Dazn sui diritti tv. Il Giornale scrive che Tim ha presentato la sua replica ai rilievi mossi. Tra i correttivi proposti ci sono la separazione delle offerte e l’accesso dei concorrenti a TimVision.

“La società guidata dall’ad Luigi Gubitosi ha presentato la sua relazione sui rilievi Antitrust, dato che l’accordo con Dazn prevede che solo Tim possa avere la app della web tv sul suo decoder. I rimedi potrebbero riguardare la separazione dell’offerta di calcio e di connettività. Del resto Tim ha già strutturato un’offerta, per TimVision, che è disponibile anche per i clienti di altri operatori tlc. Inoltre la app di Dazn è in tutte le smart tv presenti sul mercato. Certo è che Vodafone ha già cancellato dal suo decoder per la tv la app di Dazn, che a differenza di quella di Netflix

e di Amazon non è più disponibile. Ma una con una smart tv collegata alla fibra di Vodafone si può comunque abbonarsi e vedere il calcio. In realtà pare che l’Antitrust ritenga che il messaggio pubblicitario veicolato da Tim per i contenuti del calcio non sia chiaro in questo senso“.