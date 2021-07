Del Piero: “Il gol al Belgio è la consacrazione definitiva di Insigne”

L’ex giocatore intervistato da AS: “Italia-Spagna sfida equilibrata. Donnarumma? Io ho fatto scelte diverse nella mia carriera, ma va rispettato”

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e giocatore della Nazionale, ha rilasciato un’intervista ad AS in vista di Italia–Spagna che si disputerà stasera.

Italia e Spagna arrivano con fiducia dopo aver iniziato gli Europei senza essere favorite. L’Italia ha fatto vedere cose migliori, ma i valori della partita sono molto equilibrati. Non mi sarei aspettato di vedere la stessa personalità delle prime gare anche contro il Belgio, è una squadra bella e unita, in cui ognuno sa cosa deve fare, senza una stella che si staglia sugli altri. Il limite di questa squadra è nel dare continuità alla superiorità che mostrano quasi sempre.

Il gran gol realizzato col Belgio è la consacrazione di Insigne?

A livello di grandi partite, penso di sì. Lorenzo ha già mostrato molto del suo valore, ma la continuità e la presenza in un momento decisivo come quello è segno di un gran passo in avanti. Il suo contributo in termini di qualità e fantasia è determinante. Chiellini e Bonucci sono due esempi di longevità ad alti livelli. Contro il Belgio sono stati anche i compagni di squadra perfetti per guidare emotivamente il gruppo e coloro che non hanno mai giocato sfide di questo livello. Donnarumma? Nella mia carriera ho fatto scelte diverse, per me è difficile mettermi nei suoi panni. Ma bisogna rispettarlo e la Nazionale ha un solo colore: l’azzurro.