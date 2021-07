CorSport: stop ai tifosi inglesi all’Olimpico, annullati i biglietti venduti prima del 28 giugno

Una decisione del Viminale “per motivi di ordine pubblico”. Le autorità approntano un piano di sicurezza

Domani sera, a Roma, è previsto il quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina e per cercare di mettere un freno alla diffusione della variante inglese, sono stati annullati i biglietti venduti in Inghilterra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“In vista di Inghilterra-Ucraina di domani sera, quarto di finale dell’Europeo a Roma, sono stati annullati per motivi di ordine pubblico i tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalla mezzanotte del 28 giugno”.

In base all’ordinanza firmata dal ministro Speranza, i tifosi inglesi avrebbero dovuto sottoporsi a 5 giorni di quarantena obbligatoria: una condizione impossibile da rispettare.

Per la partita erano stati venduti già 9mila tagliandi (lo stadio può contenere 15.948 persone): 2mila a tifosi inglesi (gran parte dei quali, scrive il quotidiano sportivo, annullati, ma qualcuno era stato acquistato prima del 28 giugno), 1600 a inglesi non residenti in Gran Bretagna e 150 a persone che vivono in Ucraina, “Paese inserito in lista E e dunque con arrivi consentiti solo per motivi di lavoro, salute, rientro o urgenza”. Gli altri 5mila erano stati comprati da tifosi italiani o da cittadini di Stati per i quali l’Italia non prevede restrizioni.

Le autorità italiane hanno messo a punto un protocollo per vigilare sulle zone della movida, sugli aeroporti e intorno all’Olimpico. Le compagnie aeree sono state invitate a vietare l’imbarco a tifosi diretti a Roma per la partita. Stamattina è stato convocato un tavolo tecnico in questura per rafforzare le misure di sicurezza in città, sia prima che dopo la gara.