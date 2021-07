CorSport: la vittoria della Pellegrini è di aver sempre deciso lei

I sì e i no finora sono stati tutti suoi. E’ ciò che ciascuno di noi spera di vedere nel momento in cui si guarda alle spalle

Federica Pellegrini ha centrato il suo obiettivo: è in finale nei 200 stile libero alle Olimpiadi per la quinta volta. Un record. Il Corriere dello Sport le dedica un articolo a firma di Marco Evangelisti. La vittoria della Pellegrini, scrive, è quella di aver sempre deciso lei, sia nello sport che nella vita privata.

“La vittoria di Federica Pellegrini sta nel fatto di avere deciso lei: come e che cosa nuotare, a quante Olimpiadi partecipare, a che cosa rinunciare per rimanere l’atleta sovrana che è, quanto della propria vita rivelare e quanto tenere per sé. Chi amare e quanto a lungo. I sì e i no fino a questo momento sono stati tutti suoi ed è esattamente ciò che ciascuno di noi spera di vedere nel momento in cui si guarda alle spalle”.