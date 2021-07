Calcio e Finanza: Serie A, alcuni club (tra cui il Napoli) si riuniscono per far decadere Dal Pino e De Siervo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato intercettato dalla stampa mentre stava andando a Milano. Lo ha dichiarato lui stesso.

Secondo Calcio e Finanza, si tratterebbe di una riunione con la quale alcuni club di serie A vorrebbero azzerare la governance della Lega Serie A.

“Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, in un hotel del centro di Milano si dovrebbero riunire in serata infatti diversi club in una riunione informale, convocata dal patron del Genoa Enrico Preziosi e a cui dovrebbero partecipare, tra gli altri, Sampdoria, Lazio, Torino, Atalanta, Udinese e Verona, anche se è possibile poi intervengano anche altre società. L’obiettivo è quindi quello di azzerare la governance della Serie A: in sostanza, la volontà sarebbe quella di far decadere sia il presidente di Lega Paolo Dal Pino che l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Un obiettivo molto complicato, anche se i club più battaglieri ci proveranno”.