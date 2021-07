Belgio, allenamenti lontani dalle telecamere per non svelare le condizioni di De Bruyne e Hazard

Sul Corriere della Sera l’ultima trovata del Belgio: allenamenti nascosti alle telecamere per mantenere il segreto sulle condizioni di De Bruyne e Hazard.

“Il c.t. Martinez ha scelto di tenere i suoi Diavoli Rossi più a lungo possibile a Tubize, la Coverciano belga, e di non allenarsi all’Allianz Arena. Un cambio di programma che sa di pretattica, ma profuma anche di olio per massaggi. Il tentativo di recuperare Eden Hazard e Kevin De Bruyne infatti è una corsa contro il tempo. E anche una mattinata in più di terapie e massaggi può servire. Poi, se l’avversario, non viene a sapere nulla perché a Tubize non ci sono sguardi indiscreti, allora tanto meglio. Non a caso ieri il giocatore del Real Madrid e quello del Manchester City non si sono allenati. O almeno non lo hanno fatto nei quindici minuti concessi alle telecamere per le riprese tv. È molto difficile però che a due giorni da un quarto di finale dell’Europeo i due campioni belgi non siano scesi in campo, anche solo per testare la propria condizione”.