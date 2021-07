Becker dice che la fidanzata di Fucsovics “è molto carina”: BBC accusata di sessismo

Dopo il caso social McEnroe-Raducanu, alla gloriosa BBC non perdonano più niente. “Era solo un commento spensierato, non voleva offendere”

Dopo il caso McEnroe-Raducanu, che aveva fatto imbufalire i social, ecco che la BBC torna al centro della bufera per una battuta di uno dei più importanti commentatori: Boris Becker. Il quale è accusato di sessismo dopo aver detto che la fidanzata di di Márton Fucsovics “è molto carina”.

Il tre volte ex campione di Wimbledon, impegnato a commentare la partita dei quarti di Djokovic, ha detto: “dicono di avere le donne più belle in Ungheria… Non saprei, ma è sicuramente molto carina”.

Si parlava di Annette Boszormenyi. Stephanie Hilborne, amministratore delegato di Women in Sport, ha accusato Becker di “oggettivazione”.

Il commentatore principale John Inverdale che condivideva la cronaca con Becker, già una volta si era messo nei guai per aver criticato l’aspetto della tennista Marion Bartoli. La BBC ha rifiutato di criticare i commenti: “Boris Becker ha fatto un commento spensierato che non intendeva offendere”.