Ambrosini: “Chi è arrivato dopo Sarri a Napoli, ha sfruttato la sua idea di proporre calcio”

Massimo Ambrosini, ex calciatore di Milan e Fiorentina e opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a Radio Marte.

Il Napoli di Sarri ha ispirato il cambiamento culturale del calcio? Sicuramente ha dato una rottura importante nei primi tempi. Chi è arrivato dopo, da Ancelotti a Gattuso, ha sfruttato l’idea di proporre calcio. Il Napoli è sempre stato bello da vedere perché costruito su giocatori di qualità.

Europei? Siamo quelli che giocano meglio e siamo in semifinale, quindi ci sono i presupposti. Ci vogliono continuità e fortuna oggi. Mancini ha creato mentalità e pensiero di gioco da un paio di anni. Se poi al pensiero aggiungi coraggio, personalità, gruppo e talento allora c’è tutto. Quando giocavo io persi l’Europeo per un gol al 95′, quindi i conti non sono sempre precisi. La delusione rimane, io ho vinto tante partite importanti ma ne ho anche perse in modi particolari.