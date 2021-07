Alvino: «Senza offerte all’altezza, il Napoli non venderà nessuno»

Carlo Alvino su radio Kiss Kiss ha ribadito questo pomeriggio la notizia lanciata su Twitter oggi riguardo alle maglie del Napoli

«Confermo che da fonti vicine alla società si parla del 20 agosto come data per avere le magliette (il 22 agosto comincia il campionato, ndr) e il materiale tecnico per cominciare il campionato. È una data che va presa sempre col condizionale per via del covid, ma in questa occasione il presidente De Laurentiis, che viene criticato per non impegnarsi, ha preso il suo rischio d’impresa perché adesso si è caricato tutti i costi di questa produzione partendo dai materiali che ha fatto lavorare fuori. Il concept di una maglia dal momento in cui viene realizzato il modello al momento in cui viene consegnato alla società dura 18 mesi, questi sono i tempi dei grandi brand internazionali che si occupano di questo. Il Napoli, una volta chiuso il rapporto con Kappa il 28 di febbraio, ha cercato di bruciare i tempi».

Sul mercato

«Il mercato del Napoli è immobile, quello che ha detto De Laurentiis è ancora in piedi. Insigne non sarà contattato dal Napoli durante il periodo di vacanza e immagino che il contatto ci sarà magari a Castel di Sangro e su questo si potrà cominciare un percorso dal momento che la volontà è comune di continuare insieme. Il Napoli sta bene e non ha la necessità di vendere, ma saranno gli altri che dovranno bussare alla porta e accontentare il Napoli con quattrini veri che in periodo di pandemia sarà difficile. Altrimenti il Napoli consegnerà a Spalletti alla fine del mercato la rosa così come è adesso. Come il Napoli concilierà questa sua volontà di non vendere a tutti i costi con quella di abbassare il tetto ingaggi? Io azzardo che per la prima volta ho l’impressione che il Napoli abbia deciso di navigare a vista e non farà nessun artifizio contabile per dimezzare il monte ingaggi, nel corso del tempo, non oggi o domani, cercherà un po’ alla volta di dimensionarsi»