Tebas: «La Superlega? Vogliono che lo sport dipenda dai follower di un club»

Il presidente della Liga: « Florentino Perez si spaccia per Robin Hood. Mi ha sorpreso Laporta ma lo capisco: il Barcellona è in perdita per 320 milioni»

Javier Tebas, presidente della Liga, è tornato a parlare di Superlega e ad attaccare i suoi fondatori. Lo ha fatto ai microfoni dell’emittente “El Transistor”.

«Florentino Perez ha in testa la Superlega da vent’anni. Pensa che una competizione sportiva debba tenere conto del numero di follower di un club (In effetti Perez ,lo ha detto chiaro e tendo, ndr). Ascoltando Florentino, sembra che loro siano i nuovi Robin Hood. Stanno creando un racconto sulla Superlega che non corrisponde alla realtà».

“Perez non può dire che i tribunali gli hanno dato ragione fino a quando non ci sarà una notifica ufficiale che alla Uefa non è pervenuta. Un tribunale commerciale di Madrid ha adottato delle misure cautelari senza ascoltare l’altra parte. Se i club hanno commesso irregolarità rispetto agli statuti Uefa, vanno sanzionati”.

Tebas ha parlato anche del coinvolgimento di Laporta:

Mi ha sorpreso la posizione del Barcellona anche se la sua situazione economica spiega perché è voluto salire sul carro: il Barça è un club in perdita di 320 milioni di euro, la metà di tutti gli altri club della Liga messi insieme. E le norme prevedono che possa acquistare sul mercato utilizzando solo il 25% di quello che incasserà dalle cessioni.