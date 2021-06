Sarà Italia-Austria agli ottavi di finale sabato a Wembley alle 21

Gli austriaci hanno battuto 1-0 l’Ucraina in una partita dominata. Girone vinto dall’Olanda che ha chiuso a punteggio pieno

Sarà Italia-Austria agli ottavi di finale sabato 26 giugno a Wembley alle ore 21. La Nazionale di Mancini affronterà gli austriaci che oggi hanno vinto 1-0 contro l’Ucraina di Shevchenko. Partita dominata in lungo e in largo. La squadra allenata da Foda avrebbe potuto vincere con un punteggio decisamente più largo ma ha sprecato tantissimo, alcune occasioni con Arnautovic. Decisiva la rete di Baumgartner al 21esimo su calcio d’angolo calciato da Alaba. L’autore del gol è poi uscito per un colpo alla testa. Ottima la prova di Lainer. Ovviamente l’Italia è favorita. Il girone C si è chiuso con l’Olanda a punteggio pieno: gli orange hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord con rete di Depay (fresco di passaggio al Barcellona) e doppietta di Wijnaldum (passato invece al Psg). Al secondo posto l’Austria con 6 punti, quindi l’Ucraina con 3 e infine la Macedonia del Nord a zero.