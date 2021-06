Repubblica: Eriksen, nessun danno al cuore, potrebbe tornare a giocare

Christian Eriksen dovrebbe lasciare l’ospedale oggi, al massimo domani, scrive Repubblica. Maurizio Crosetti, inviato a Copenaghen riferisce che dagli esami effettuati risulta che il cuore del danese non ha subito danni e che addirittura non è escluso che possa tornare a giocare.

“Gli esami proseguiti per tutta la giornata al Rigshospitalet hanno confermato che non c’è stato danno per il cuore, e che anzi esiste una possibilità che Christian torni addirittura in campo. Il problema di conduzione elettrica che potrebbe avere generato la crisi si risolve, spesso, con un intervento chirurgico abbastanza semplice, la cosiddetta ablazione del fascio anomalo: si recidono, anzi si “bruciano” le cellule che danno origine all’impulso che può mandare in cortocircuito il muscolo cardiaco. È accaduto qualche anno fa allo juventino Stephan Lichtsteiner, che dopo l’ablazione è ritornato a giocare senza alcun problema, anche se per sua fortuna non era mai andato in arresto cardiocircolatorio”.