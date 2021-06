Quasi il 70% di share per Italia-Austria: è l’evento più seguito dopo gli Europei 2016

L’Italia ci ha tenuti incollati alla tv, nella sfida degli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria. Lo confermano i dati televisivi, che Calcio e Finanza ha incrociato e analizzato.

Sommando i dati di Rai e Sky, oltre 15 milioni di italiani hanno seguito la partita, con uno share di poco inferiore al 70% (69,6%). Nello specifico, su Rai 1 gli spettatori medi sono stati 13.275.000 per uno share del 61,1%, mentre su Sky la partita è stata vista da un milione 850 mila spettatori medi (8,5% di share).

Si tratta della seconda gara più vista per gli azzurri in questo europeo per quanto riguarda il numero di spettatori: erano stati infatti 15,28 i milioni di spettatori collegati per Italia-Svizzera, seconda sfida nella fase a gironi.

Tuttavia, dal punto di vista dello share la sfida ha sfiorato il 70%: si tratta, in questo caso, dell’evento con maggiore share dopo gli Europei 2016, ultima competizione estiva disputata dagli azzurri.