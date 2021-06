Quando Maradona suggerì a Messi come calciare le punizioni: «Non togliere subito il piede»

«Se togli subito il piede, il pallone non sa cosa vuoi». Lo raccontò Signorini a Valdano che lo riprende sul Paìs. Messi ha segnato su punizione in Coppa America

Messi e Maradona. Sul Paìs, nella consueta rubrica settimanale, Valdano racconta un aneddoto noto a chi è interessato alle vicende di Maradona. Il suggerimento che Diego diede a Messi sulle punizioni.

L’aneddoto è tornato in mente a Valdano dopo aver visto Messi segnare al Cile in Coppa America su calcio di punizione e poi ha gridato come Maradona.

Mi sono subito ricordato di una bella storia raccontata dal grande Fernando Signorini e che unisce gli ultimi due geni del calcio argentino. Leo si stava allenando a calciare le punizioni e Diego gli si è avvicinato per dargli un consiglio meraviglioso: “Quando calci il pallone, non togliere il piede troppo velocemente altrimenti il pallone non sa cosa vuoi”. È ovvio che Diego ha parlato all’orecchio del pallone per tutta la vita. Dicono che quando il calcio di punizione di Messi è arrivato all’angolino, il pallone si è sentito dire: “È così che lo volevi?”.